Бывший вице-премьер краевого правительства учредил инжиниринговую компанию

Бывший первый заместитель председателя правительства Пермского края Владимир Рыбакин учредил в Перми новую компанию — ООО «Софт Инжиниринг». По данным «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано 16 мая. Основным видом деятельности ООО указаны консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий. Господин Рыбакин является единственным собственником компании. Генеральным директором «Софт Инжиниринг» значится Александр Кузнецов, которому в настоящий момент принадлежит ООО «Пермтелеком» — бывшая дочка ОАО «Уралсвязьинформ», которое с 1994-го по 2004 год возглавлял Владимир Рыбакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Владимир Рыбакин пояснил, что «Софт Инжиниринг» — инжиниринговая компания, которая будет заниматься внедрением решений, разрабатываемых принадлежащей ему с 2020 года IT-компанией «Софт Менеджмент».

IT-компания «Софт Менеджмент» была создана в Перми в 2011 году. Разрабатывает решения для операторов связи, крупных корпораций и органов госвласти. Кроме этой компании и ООО «Софт Инжиниринг», бывший вице-премьер владеет 33,33% долей в столичном АО «Русфинанс-Проект», которое консультирует по вопросам финансового посредничества, и 38,46% в самарском ООО «Глобал Телеком Ко», оказывающем услуги телефонной связи.

Первым зампредседателя правительства Прикамья господин Рыбакин работал с 2016 по 2017 год, курировал инфраструктурные проекты. Ушел в отставку в 2017 году на фоне несдачи в эксплуатацию манежа «Пермь Великая».