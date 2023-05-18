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Дмитрий Медведев провел в Челябинске совещание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Челябинск. В областном центре он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Об этом сообщается на странице господина Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Замглавы Совбеза отметил, что на совещании «рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК».

«Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска»,- добавил Дмитрий Медведев.

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