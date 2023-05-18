На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

В отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом со ссылкой на представителя Тверского суда Москвы сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, административный протокол зарегистрирован судом 18 мая, дата его рассмотрения пока не назначена.

В картотеке Тверского районного суда Москвы действительно есть дело, зарегистрированное в указанную дату. В качестве лица, привлеченного к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, указан Гребенщиков Б.Б. Материалы находятся у судьи.

Отметим, что по статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ музыканту может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Петроградского районного суда по делу главы фракции «Яблоко» в городском Заксобрании Александра Шишлова. В октябре прошлого года по статье о дискредитации армии депутата оштрафовали на 35 тысяч рублей.

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