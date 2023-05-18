На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

В отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом со ссылкой на представителя Тверского суда Москвы сообщает РИА Новости.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным собеседника агентства, административный протокол зарегистрирован судом 18 мая, дата его рассмотрения пока не назначена.
В картотеке Тверского районного суда Москвы действительно есть дело, зарегистрированное в указанную дату. В качестве лица, привлеченного к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, указан Гребенщиков Б.Б. Материалы находятся у судьи.
Отметим, что по статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ музыканту может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Петроградского районного суда по делу главы фракции «Яблоко» в городском Заксобрании Александра Шишлова. В октябре прошлого года по статье о дискредитации армии депутата оштрафовали на 35 тысяч рублей.