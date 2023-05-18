На трассе М-10 под Тосно на два месяца ограничат движение из-за ремонта

В связи с запланированными ремонтными работами на участке трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти (с 626-го по 637-й км — от п. Рябово до с. Ушаки) планируется попеременное перекрытие полос движения в оба направления. О грядущих дорожных ограничениях информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Действовать они будут с 24 мая по 15 июля.

На время перекрытия одной полосы на соседней скорость будет ограничена до 40 км/ч.

Как уточнили в ведомстве, на данном участке дороги всего четыре полосы для движения — по две в каждом направлении. На всех поочередно будут менять асфальт. При этом сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Выполнять работы на объекте будет АО «ВАД».

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