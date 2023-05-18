В «Доме Агафуровых» открылась выставка «Дорогами Командора» в честь Владислава Крапивина

В Екатеринбурге в музейно-выставочном клубе «Дом Агафуровых» открылась экспозиция «Дорогами Командора», рассказывающая о биографии и творческой деятельности журналиста и писателя Владислава Крапивина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Екатеринбурге в музейно-выставочном клубе «Дом Агафуровых» открылась экспозиция «Дорогами Командора» в честь писателя Владислава Крапивина Фото: Анастасия Таначева Фото: Анастасия Таначева В Екатеринбурге в музейно-выставочном клубе «Дом Агафуровых» открылась экспозиция «Дорогами Командора» в честь писателя Владислава Крапивина Фото: Анастасия Таначева Следующая фотография 1 / 3 В Екатеринбурге в музейно-выставочном клубе «Дом Агафуровых» открылась экспозиция «Дорогами Командора» в честь писателя Владислава Крапивина Фото: Анастасия Таначева Фото: Анастасия Таначева В Екатеринбурге в музейно-выставочном клубе «Дом Агафуровых» открылась экспозиция «Дорогами Командора» в честь писателя Владислава Крапивина Фото: Анастасия Таначева

«Владислав Петрович Крапивин — человек, который создал удивительный литературный мир и целое движение, даже цивилизацию, которая во многом определила жизнь молодых людей 1970-80-х годов. Те читатели, которые воспитывались на его книгах, стали настоящими людьми, потому что в творчестве Крапивина развивались, существовали самые лучшие качества, самые лучшие начинания»,— сказал на открытии генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Выставка «Дорогами Командора» объединяет шесть залов. В них воссоздана обстановка военного детства писателя, представлены парусная лодка и другие атрибуты отряда «Каравелла», «морские» воспоминания о Севастополе, который стал по-особенному дорог Крапивину. В другой комнате воссоздана атмосфера произведений из цикла «В глубине великого кристалла». В центре — стеклянный кристалл, растущий из земли, на стенках которого нарисованы и подсвечены образы из произведений писателя. Во всех комнатах присутствуют цитаты из произведений Крапивина. Они или расположены рядом с экспонатами, или написаны на простынях, или размещены на летающих воздушных змеях на веранде – еще одном зале выставки.

По словам автора выставки Любови Козыревой, экспозиция создавалась в течение четырех месяцев. «Наша мысль была в том, чтобы рассказать о личности Крапивина, людям, которые совсем ничего не знают о нем. В выставке — не более 10-15 экспонатов. Нашей задачей было передать время эпохи, создать атмосферу для вживания в произведения. Особых вещей здесь не требуется»,— рассказала госпожа Козырева. Она добавила, что в основу выставки легли такие произведения, как «Старый дом», «Славка с улицы Герцена», «Тень Каравелла», весь цикл «В глубине великого кристалла», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой» и другие.

Выставка будет работать до 1 марта 2024 года.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Жил в Свердловске (Екатеринбурге). Его известными книгами стали трилогия «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Тень Каравеллы», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад» и другие. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский отряд «Каравелла», члены которого по сей день занимаются журналистикой, морским делом и фехтованием. Писатель скончался в 2020 году в Екатеринбурге. Почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте