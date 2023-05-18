В Оренбуржье предоставят гранты на создание пляжных зон и туристских маршрутов

В Оренбургской области предоставят гранты на развитие пляжей и обустройство национальных туристских маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проекты могут представить коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Прием заявок будет осуществляться в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области с 19 мая до 16 июня включительно.

Регион вошел в число 44 субъектов РФ, получивших поддержку из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На создание пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов будет направлено 3,1 млрд руб., в том числе 83 млн руб. для Оренбургской области.

Андрей Сазонов