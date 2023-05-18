Громкие звуки в Севастополе объяснили учениями Черноморского флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Как отметил господин Развожаев, на Северном моле проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), которые в том числе включают проведение учебных стрельб.
«В городе все спокойно»,— говорится в сообщении.
Ранее флот провел тренировочные стрельбы 12 мая. Глава Севастополя сообщил, что учения проводятся в войсковой части. Вечером того же дня на западе Крыма сбили БПЛА.
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