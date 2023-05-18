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Застройщики остановили продажи почти 20% коттеджей под Петербургом

Около 20% продаваемых коттеджей и участков под ними в Петербурге и Ленинградской области возле города больше не экспонируются, сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на данные компании Puzzle Realty. Это почти 780 га земли.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почти 50% замороженных объектов — это частично размежеванные участки без коммуникаций и подряда. Около трети — это участки в коттеджных поселках, где нет дорог и инфраструктуры, и только 15% — объекты с готовыми домами.

Эксперты в качестве причин приостановки продаж называют прекращение финансирования, низкий спрос и плохую транспортную доступность.

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