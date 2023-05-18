Застройщики остановили продажи почти 20% коттеджей под Петербургом

Около 20% продаваемых коттеджей и участков под ними в Петербурге и Ленинградской области возле города больше не экспонируются, сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на данные компании Puzzle Realty. Это почти 780 га земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почти 50% замороженных объектов — это частично размежеванные участки без коммуникаций и подряда. Около трети — это участки в коттеджных поселках, где нет дорог и инфраструктуры, и только 15% — объекты с готовыми домами.

Эксперты в качестве причин приостановки продаж называют прекращение финансирования, низкий спрос и плохую транспортную доступность.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте