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Коммерсантъ FM
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Власти Саратова готовы найти неучтенные постройки и землю в частном секторе

Мэрия Саратова намерена выявить неучтенные объекты и площади в частном секторе. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятиях примут участие чиновники из регионального правительства, Росреестра и налоговой службы. Владельцам домов в частном секторе придется доказывать, что они не захватили территорию общего пользования. Также собственники должны будут предоставить сведения о завершении строительства. По словам представителей администрации, это поможет развивать экономику города и области.

В ходе проверки будет актуализирована информация в реестре недвижимости. Особое внимание будет уделено тем участкам, на которых находятся незарегистрированные объекты или строения, которые еще не считаются завершенными. Руководители территориальных подразделения органов власти получили поручение провести с собственниками разъяснительную работу о необходимости постановки строений на учет.

Никита Маркелов

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