Богородский завод «Караван-СК» оспорит претензию Росприроднадзора на 73 млн рублей

На кожевенном заводе «Караван-СК» опровергли свою причастность к загрязнению земельного участка канализационными стоками в районе улицы Механизаторов в Богородске.

Площадь загрязнения от разлива стоков превысила 3 тыс. кв. м. Это нарушение было выявлено сотрудниками регионального управления Росприроднадзора еще в июне 2022 года. Спустя почти год надзорный орган выдал заводу претензию о добровольной компенсации вреда почвам почти на 73 млн руб., решив, что территория загрязнена «предположительно отходами кожевенного производства».

В ООО «Караван-СК» сообщили, что источником загрязнения весной прошлого года, вероятнее всего, стал соседний колодец богородского водоканала (МУП УВКХ).

«Разливы стоков из городских колодцев систематически происходят почти каждую весну с подъемом грунтовых вод. Однако в данном случае Росприроднадзор почему-то решил сделать виновником нас. Колодец УВКХ находится ниже, чем колодец предприятия. Видимо, по мнению проверяющих, сточные воды польются из нашего колодца, который расположен выше, но закон физики о сообщающихся сосудах говорит об обратном. Есть видео этого разлива, фиксирующее, как текут стоки. Добавим, что в ходе внеплановой проверки в ноябре 2022 года Росприроднадзор провел экспертизу эффективности очистных сооружений "Караван-СК", на которых степень очистки по всем показателям превысила 96%. Поэтому в принципе не могло быть загрязнения этой территории отходами кожевенного производства»,— рассказали представители завода. Предприятие намерено оспаривать выводы Росприроднадзора с требованием об уплате многомилионной компенсации.

Иван Сергеев