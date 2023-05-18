Более 1 тыс. россиян ждут решения о предоставлении убежища в Финляндии

В настоящий момент 1 109 граждан РФ ждут решения финских властей о предоставлении им убежища от призыва на военную службу. При этом власти страны не торопятся это делать, поскольку, в свою очередь, ожидают на этот счет официального разрешения Евросоюза, сообщает 18 мая Yle.

«Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища»,— цитирует издание директора иммиграционной службы МВД Финляндии Санну Суттер.

Ранее скандинавские страны не смогли прийти к единому мнению относительно судьбы мужчин из России, которые пытаются получить убежище из опасения попасть под частичную мобилизацию. В итоге стороны договорились дождаться соответствующих указаний со стороны ЕС.

«Ъ» писал, что в сентябре 2022 года Финляндия объявила о «значительном ограничении» въезда россиянам. В январе этого года страна Суоми заявила о приостановке предоставления убежища граждан из РФ, спасающимся от мобилизации.

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