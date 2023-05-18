В Татарстане началось досрочное голосование на дополнительных выборах

В Татарстане на дополнительных выборах в Госсовет республики и муниципальные советы началось досрочное голосование. Об этом сообщил ЦИК республики.

«Система избирательных комиссий в Татарстане ко дню голосования готова. Все должно пройти в четком соответствии с буквой закона открыто, гласно, легитимно»,— приводит слова председателя регионального избиркома Андрея Кондратьева его пресс-служба.

Как сообщал «Ъ-Казань», довыборы в парламент Татарстана по Электротехническому округу назначены на 28 мая. Место вакантно с лета прошлого года после того, как представитель Партии роста Олег Коробченко был назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли.

На депутатский мандат претендуют шесть человек: Александр Быков («Новые люди»), Адель Вахитов (ЛДПР), Ирек Зиятдинов (самовыдвижение), Татьяна Мухина (КПРФ), Руслан Нигматулин (Партия роста) и Ильнар Сараев («Справедливая Россия — За правду»). «Единая Россия» своего кандидата выставлять не стала.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"