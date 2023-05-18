В «Главном проспекте» открыли выставку Алексея и Анны Ефремовых

В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «Весна без границ. Екатеринбург – Будапешт», на которой представлены работы Алексея и Анны Ефремовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «Весна без границ. Екатеринбург – Будапешт», на которой представлены работы Алексея и Анны Ефремовых Фото: Елена Медведева В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «Весна без границ. Екатеринбург – Будапешт», на которой представлены работы Алексея и Анны Ефремовых Фото: Елена Медведева Следующая фотография 1 / 2 В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «Весна без границ. Екатеринбург – Будапешт», на которой представлены работы Алексея и Анны Ефремовых Фото: Елена Медведева В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «Весна без границ. Екатеринбург – Будапешт», на которой представлены работы Алексея и Анны Ефремовых Фото: Елена Медведева

По словам художников, в конце марта они отправились в творческую командировку в Будапешт. Всего за 10 дней в венгерской столице им удалось написать 21 живописный этюд и 12 натурных рисунков в смешанной технике. Также в экспозиции представлен весенний Екатеринбург, в том числе такие произведения как «У плотины», «Дом Севастьянова», «У дома Агафуровых», «После дождика. Главный проспект».

Открытие выставки посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областного заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, представители дипломатического корпуса Екатеринбурга.

«Ничто не может быть лучше, чем продвижение нашего города, региона, наших возможностей, красоты, туристического и культурного потенциала через работу художника. В данном случае это картины Алексея Владимировича Ефремова, почитателем которых я являюсь»,— подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Алексей Ефремов — живописец, график. В 1983 году окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художественного училища. В 1991 году — кафедру искусствоведения Уральского государственного университета. С 1991 году занимался музейным проектированием, оформлением интерьеров. Мастер городского пейзажа, в особенности старого Екатеринбурга. За последние 15 лет провел более 30 персональных выставок, постоянный участник коллективных городских и региональных художественных выставок.

«Екатеринбург давно завоевал право называться центром межкультурных, межгосударственных коммуникаций, и, сегодня, посредством работ художника, мы можем увидеть красивые уголки Будапешта, его пригорода. И я очень надеюсь, что и в Будапеште пройдет выставка, посвященная столице Урала. Чтобы его жители через взгляд и кисть автора смогли насладиться красотами нашего города»,— отметил мэр Алексей Орлов.

Елена Медведева

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