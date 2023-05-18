Путин оценил достижения Кубани в сельском хозяйстве

Президент отметил позитивную ситуацию с семенами в Краснодарском крае. Дальнейшую работу по селекции и семеноводству нужно вести вместе с Минсельхозом России, сказал глава государства на совещании о ходе весенних полевых работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания рассказал президенту о текущем положении в селекции и семеноводстве. По словам главы региона, благодаря работе ученых край сегодня на 100% закрывает потребности региона в семенах яровой и озимой пшеницы, а также риса. В 2023 году более 50% площадей подсолнечника и кукурузы также засеивается семенами российской селекции.

Кроме того, хозяйства края заложили 243 гектаров семенников сахарной свеклы. В 2024 году фермеры получат семена «сладкой культуры» собственной селекции. Ими будет засеяно 50% от общей площади свеклы.

Губернатор Кубани отметил, что в полевых работах на территории региона сегодня задействовано 34 тыс. машин. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в 2022 году аграрии приобрели 3,5 тыс. единиц сельхозтехники на 20 млрд руб.

Владимир Путин также сообщил, что во всех сельскохозяйственных регионах страны весенне-полевые работы проводятся в штатном режиме и выразил уверенность в том, что урожай в этом году будет хорошим. По словам президента, ключевая задача — обеспечить потребности сельхозпроизводителей семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также техникой и горюче-смазочными материалами.

«Мы знаем внутренние потребности страны, возможности по экспорту. Их тоже нужно обеспечить. А что касается Краснодарского края — это лидер по зерновым, да и вообще в сельском хозяйстве»,— цитирует президента России пресс-служба администрации Кубани.

Андрей Пугачев