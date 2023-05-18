Под Новороссийском автоледи на Matiz въехала в грузовик и впала в кому

В результате аварии на автотрассе «Новороссийск — Керчь», при которой произошло лобовое столкновение Dаewoo Matiz и большегруза MAN, водитель легкового авто впала в кому. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, ДТП произошло из-за выезда женщины, управлявшей Matiz, на встречную полосу. Пострадавшую доставили в городскую больницу Новороссийска. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

По факту происшествия проводится проверка по установлению причин и обстоятельств аварии.

Анастасия Донскова

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