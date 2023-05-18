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На поддержку аэропортов ЮФО правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило 2,5 млрд руб. на поддержку аэропортов юга России, которые временно приостановили обслуживание гражданских рейсов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Дополнительную финансовую поддержку получат аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Она направлена на частичную компенсацию операционных расходов из-за продления ограничения полетов. В частности, как отмечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин, эти субсидии позволят оплатить проценты по инфраструктурным кредитам.

В 2022 году на эти цели направили около 7 млрд руб. По информации правительства, благодаря этой поддержке удалось сохранить высококвалифицированные кадры. Изменения численности сотрудников нигде не превысили и 10%.

Олег Исаев

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