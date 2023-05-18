Больше 1,5 кг синтетических наркотиков обнаружили полицейские в лесополосе в Удмуртии

В лесополосе Завьяловского района Удмуртии сотрудники полиции обнаружили два тайника с синтетическими наркотиками, масса которых составила 498 и 1003 гр. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, информация о них поступила от МВД по Башкортостану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что оптовые партии запрещенных веществ в регионе пытался сбыть 38-летний житель Башкортостана, являющийся межрегиональным курьером. По данному факту возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт запрещенных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).