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В Крыму подозреваемого в травле ветерана войны в интернете заключили под домашний арест

В Крыму мужчину, подозреваемого в оскорблениях ветерана Великой Отечественной войны в интернете, заключили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Perfect Stock

Фото: Perfect Stock

По данным следствия, злоумышленник разместил в соцсетях сообщение, в котором оскорблял ветерана, проживающего в Евпатории. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Подозреваемый признал сувою вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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