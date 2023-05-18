В Крыму подозреваемого в травле ветерана войны в интернете заключили под домашний арест

В Крыму мужчину, подозреваемого в оскорблениях ветерана Великой Отечественной войны в интернете, заключили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Perfect Stock
По данным следствия, злоумышленник разместил в соцсетях сообщение, в котором оскорблял ветерана, проживающего в Евпатории. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
Подозреваемый признал сувою вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте нас в Telegram