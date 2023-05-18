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Постоянную экспозицию художественного музея в Нижегородском кремле обновят в июне

Современные абстрактные работы художника Влада Кулькова поместят в постоянную экспозицию нижегородского художественного музея (НГХМ) в кремле. 10 произведений будут выставляться с 18 по 21 мая. Акция приурочена к Международному дню музеев.

Фото: НГХМ

Фото: НГХМ

После этого постоянная экспозиция второго этажа «Русское искусство XVIII-XIX веков» закроется на обновление до 15 июня.

«Готовясь к масштабному выставочному проекту, решили воспользоваться переходным моментом и всего на четыре дня соединить в пространстве постоянной экспозиции русского искусства XVIII - XIX веков лучшие образцы классической живописи и современное абстрактное искусство»,– сообщили в НГХМ.

Влад Кульков родился в 1986 году в Латвии. Представитель абстрактного экспрессионизма. Его работы представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, ММОМА.

Анастасия Еремина

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