В петербургской гостинице нашли убитую женщину и мужчину при смерти

Полицейские обнаружили в номере гостиницы на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в четверг, 18 мая. Поблизости также нашли тяжелораненого мужчину, вероятно, упавшего с высоты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

По данным «Фонтанки», женщина, по предварительным данным, погибла от ранения в горло, нанесенного острым предметом. Раненого мужчину правоохранители обнаружили под окнами отеля. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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