Тюменца отправили в колонию строгого режима на пять лет за укус полицейского

Тобольский городской суд (Тюменская область) отправил в колонию строгого режима на 5 лет и 10 месяцев мужчину за укус полицейского при попытке побега, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Он признан виновным в уклонении от надзора (ч.1 ст. 314.1 УК РФ) и в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).

По данным суда, ранее 37-летний осужденный отбывал наказание в колонии 9,5 лет за разбой. После освобождения он находился под административным надзором. Преступнику надоел контроль и он решил совершить побег. Установив местонахождение подопечного, участковый попытался остановить его. Полицейский догнал преступника, однако тот начал вырываться. В ходе борьбы мужчина укусил руку сотрудника МВД.

Как заявил осужденный, он не хотел причинять боль человеку. «Рука участкового случайно попала в его рот, а челюсти сжались рефлекторно»,— приводит пресс-служба слова мужчины. Решение суда вынесено с учетом ранее не отбытого наказания.

Полина Хабарова

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