В Уфе на боевое слаживание ушел артиллерийский дивизион

На боевое слаживание с Советской площади Уфы отправилось очередное добровольческое подразделение — - артиллерийский дивизион, который будет носить имя героя Великой Отечественной войны, ветерана 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугина Нагаева. Дивизион станет частью башкирского добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

За боевые заслуги в годы ВОВ гвардии подполковник Мугин Нагаев был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны, двумя медалями «За боевые заслуги». 23 февраля 2020 года Радий Хабиров вручил Мугину Нагаеву первую медаль ордена генерала Шаймуратова. Ветеран скончался 11 декабря 2020 года.

12 мая на боевое слаживание ушел пятый по счету добровольческий батальон имени генерала Тагира Кусимова.

Влада Шипилова

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