Больше 1270 соцконтрактов заключили в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года заключили 1278 социальных контрактов, среди которых 514 — на поиск работы. Еще 466 контрактов оформили на открытие индивидуального предприятия, на преодоление трудной жизненной ситуации — 168, на открытие личного подсобного хозяйства — 130. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, что в 2023 году увеличен объем финансирование мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.