Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больше 1270 соцконтрактов заключили в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года заключили 1278 социальных контрактов, среди которых 514 — на поиск работы. Еще 466 контрактов оформили на открытие индивидуального предприятия, на преодоление трудной жизненной ситуации — 168, на открытие личного подсобного хозяйства — 130. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, что в 2023 году увеличен объем финансирование мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...