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РУМО поставит отечественное оборудование для газодобычи на Сахалине

АО РУМО подписало контракт с ООО «РусГазШельф» на поставку компрессорной установки компримирования газов стабилизации для обустройства месторождения «Газпрома» на Сахалине.

Фото: РУМО

Фото: РУМО

«Оборудование такой сложности впервые выпускается на РУМО. Реализация данной разработки имеет ключевое значение для нефтегазовой отрасли, поскольку это первый в России проект заявленной сложности и мощности, который реализуется исключительно с применением отечественного оборудования», – сообщили на предприятии.

Компрессорная установка будет изготовлена из отечественных комплектующих, в том числе с применением взрывозащищенных асинхронных электродвигателей мощностью 4 МВт, частотно-регулируемых приводов, системы автоматического регулирования и управления. Кроме того, завод РУМО также изготавливает три газоперекачивающих агрегата мощностью 16 МВт каждый. Они станут основой дожимной компрессорной станции месторождения.

Иван Сергеев

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