Пляж в Сукко закрыли для посторонних с 17 мая

Территорию пляжа, находящуюся в пользолвании у детского центра «Смена», закрыли для посещения с 17 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Анапское Черноморье» со ссылкой на руководителя ВДЦ Игоря Журавлева.

По заявлению директора организации, меры связаны с обеспечением безопасности детей, приезжающих в центр на смены. Необходимость в ограничении доступа на пляж, по его словам, возникла в связи с СВО.

«В нынешней непростой ситуации нужно особое внимание уделять безопасности детей. Это - самое важное для нас. На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. И это не отвечает требованиям безопасного детского отдыха, создает риски возникновения очень опасных ситуаций»,— говорится в сообщении.

В настоящее время у границ пляжной территории возводят ограждение. Посещение пляжа будет недоступно в период с 08:00 до 20:00.

Анастасия Донскова

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