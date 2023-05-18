Дебиторская задолженность «Челябэнергосбыта» на 1,58 млрд рублей выставлена на торги

Поручитель обанкротившегося ПАО «Челябэнергосбыт» ООО «Доброторг» выставил на закрытый аукцион дебиторскую задолженность компании-должника на сумму 1,58 млрд руб. Начальная цена торгов составляет 1,05 млрд руб. Соответствующее объявление опубликовано на «Федресурсе».

На торги выставлено право требования к 432,8 тыс. физических лиц, задолжавших за услуги ЖКХ. Шаг аукциона составляет 5%., размер задатка для участия — 10%. Прием заявок ведется до 26 июня.

До 2018 года «Челябэнергосбыт» являлся гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области. В апреле 2019 года суд признал компанию банкротом из-за долга в 3,5 млрд руб. перед ОАО «МРСК Урала». Сейчас в отношении «Челябэнергосбыта» ведется конкурсное производство.