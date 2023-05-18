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Ущерб от киберпреступлений в Набережных Челнах составил 240 млн рублей

В Набережных Челнах в этом году ущерб от совершенных киберпреступлений составил 240 млн руб. Об этом на пресс-конференции заявил глава отдела по расследованию общеуголовных преступлений, мошенничеств и краж, совершаемых с использованием искусственного интеллекта, УВД по городу Ильдар Ахметшин.

По его словам, число киберпреступлений по сравнению с прошлогодними данными выросло вдвое.

Господин Ахметшин добавил, что в настоящее время мошенники стараются придумывать новые способы совершения киберпреступлений. В связи с этим он попросил граждан быть бдительными.

"Ъ-Казань"

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