Прокуратура нашла иностранные акции у мужа лидера ярославских единороссов

Прокуратура выявила возможные нарушения антикоррупционного законодательства со стороны секретаря ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместителя председателя Ярославской областной думы Ольги Хитровой, сообщает портал «Ярновости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Хитрова

Ольга Хитрова



По данным СМИ, госпожа Хитрова не задекларировала принадлежащие ее супругу акции и ценные бумаги зарубежных компаний: Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), Ford Motor Company, Freeport-McMoRan, Qualcomm Incorparated и ряда других. Кроме того, депутат, по мнению прокуратуры, не указала доход супруга на сумму около 1,2 млн руб.

Закон запрещает депутатам и их ближайшим родственникам пользоваться иностранными финансовыми инструментами. «Ъ-Ярославль» сообщал, что проверка деклараций депутатов за 2021 год повлекла за собой представление прокуратуры. Документ пока не рассмотрен комиссией Ярославской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Между тем депутаты призывают не торопиться с выводами.

«Сведения, которые рассматривает комиссия, содержат персональные данные и являются конфиденциальными. Даже члены комиссии пока не видели представление прокуратуры. Тот факт, что они попали в СМИ, говорят о целенаправленном вбросе в преддверии выборов. Во всем нужно тщательно разбираться. Законодательство содержит много нюансов, которые нужно учитывать»,— сказал «Ъ-Ярославль» один из депутатов, попросивший не называть его имя.

Антон Голицын