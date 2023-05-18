Из Саратова в Анталью начнут летать самолеты Corendon Airlines

С 26 мая из Международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Анталью запустят рейсы турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Полетная программа будет реализовываться на воздушных судах Boeing 737-800 с частотой один раз в неделю по пятницам. Вылет из Саратова в 13:05 по местному времени, время в полете — около 4 часов.

Анталья — один из самых популярных турецких курортов у российских туристов. Город славится своими пляжами, историческими достопримечательностями и развитой инфраструктурой.

В настоящее время из аэропорта «Гагарин» на этот маршрут также летает авиакомпания «ИрАэро» с частотой два раза в неделю.

Никита Маркелов