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Участниками акции по списанию пени за тепло уже стали 20 тыс. клиентов «Т Плюс» в Пермском крае

Более 20 тыс. клиентов «Т Плюс» в Пермском крае заявились на участие в акции «Весеннее обновление»*. Они оплатили квитанции за март и апрель, а также погасили свои долги за тепло и горячую воду. За это им будут списаны накопившиеся пени. Чтобы принять участие в акции, у всех желающих осталось две недели — акция «Весеннее обновление» завершается в последний день весны — 31 мая.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и адреса сайтов можно уточнить в Вашей квитанции.

Акция «Весеннее обновление» проходит во всех городах обслуживания филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. По условиям акции физические лица могут избавиться от начисленных пеней** при оплате квитанций за март и апрель и погашении задолженности до 31 мая 2023 года.

Подробную информацию можно получить:

на сайте акции;
• по телефону контакт-центра 8(800)700-10-32;

• у специалистов расчетно-кассовых центров «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье», «Инкомус».

* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании https://esplus.ru.

** Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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