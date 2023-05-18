Экс-мэра мексиканского города Игуала приговорили к 92 годам за похищения людей

Бывшего мэра мексиканского города Игуала Хосе Луиса Абарку Веласкеса приговорили к 92 годам и 6 месяцам лишения свободы за похищение активистов организации «Крестьянское народное единство» (КНЕ). Кроме того, уголовный суд обязал его выплатить штраф в размере 920,7 тыс. песо ($52 тыс.) для компенсации ущерба пострадавшим с возможной заменой штрафа на 15 тыс. дней общественно полезных работ. Об этом сообщает мексиканское издание El Economista.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Ugarte / AP Фото: Marco Ugarte / AP

Вынесенный приговор является частью более широкого уголовного дела в связи с исчезновением в мае 2013 года шестерых активистов КНЕ. По данным следствия, приказ о похищении отдал непосредственно Абарка, имевший тесные связи с местным наркокартелем и плотно контролировавший полицию города. В числе похищенных был лидер организации Артуро Эрнандес Кардона, которого, вместе с двумя другими похищенными, нашли мертвым через несколько месяцев.

Между тем Абарка проходит еще по одному громкому делу, следствие по которому продолжается,— об исчезновении в сентябре 2014 года в Игуале 43 студентов. 26 сентября 2014 года около сотни студентов педагогического колледжа из населенного пункта Айоцинапа наняли несколько автобусов, чтобы доехать до Мехико и принять участие в демонстрации протеста против реформы образования. Следствие показало, что автобусы были перехвачены полицией Игуалы, как полагают, по приказу мэра. В ходе столкновений с полицией погибли трое студентов, а 43 человека были увезены в неизвестном направлении.

Абарка в ноябре того же года был арестован вместе с женой. Обстоятельства исчезновения студентов до сих пор полностью не установлены. Власти города настаивали, что молодые люди были убиты членами местной бандитской группировки, а их тела потом сожжены на свалке. Однако проведенная в 2015 году экспертами Межамериканской комиссии по правам человека проверка случившегося показала, что версия похищения, обнародованная властями, является ложной и содержит множество несостыковок. К настоящему моменту арестованы уже более ста подозреваемых в причастности к похищению, в их числе девять полицейских. Следствие полагает, что в деле замешаны и мексиканские военные.

Алена Миклашевская