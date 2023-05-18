Высокопоставленных сотрудников службы судебных приставов Кубани осудили по делу о взятке

Двое бывших заместителей начальников отделов управления ФССП по Краснодарскому краю признаны виновными во взяточничестве. Суд назначил им штрафы от 100 до 600 тыс. руб. за взятки. Суд полностью признал их вину по преступлениям, которые предусмотрены ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), а также ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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По данным следствиях, подсудимые участвовали в четырех коррупционных эпизодах. В частности, двое сотрудников УФССП России с 2019 по 2021 год разработали преступную схему. Они получали взятки за снятие с граждан ограничений на выезд за пределы страны, внесение ложных сведений, фальсификацию сведений о задолжностях в базах.

Например, весной 2019 года мужчина, у которого имелась задолженность на сумму более 350 тыс. руб., с помощью передачи взятки в 50 тыс. руб. снял ограничение на выезд должника за границу. Аналогичным образом с 2019 по 2021 фигурант получил еще 3 взятки на общую сумму в 150 тыс. руб. При этом, в каждом случае из-за участия нескольких посредников, итоговые суммы взяток озвученных взяткодателям, увеличивались в 2-3 раза. У должников же оставались задолженности на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

Взяткодатели и посредник были освобождены от уголовной ответственности из-за сотрудничества со следствием.

Помимо штрафа 33-летнему мужчине и 36-летней женщине суд запретил занимать должности на госслужбе в течение 4 и 2,5 лет соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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