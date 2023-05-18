В Екатеринбурге одобрили строительство духовно-просветительского центра у Ново-Тихвинского монастыря

Экспертиза на строительство духовно-просветительского центра около Ново-Тихвинского женского монастыря (на улице Декабристов, 83) в Екатеринбурге получила положительное заключение. Это следует из документов, опубликованных на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге. Собор Александра Невского.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге. Собор Александра Невского.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Духовно-просветительский центр предназначен для проведения собраний, семинаров для верующих. Согласно эскизному проекту, центр представляет собой одноэтажное здание с цокольным этажом, над покрытием которого размещается зона благоустройства с площадками для прогулок и отдыха.

Заказчиком экспертизы выступила сама православная религиозная организация Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбургской епархии. В проектной документации предусматривается строительство здания с благоустройством прилегающей территории в пределах участка переулок Университетский — улица Зеленая Роща.

Ранее сообщалось, что рядом с парком Зеленая роща построят часовню высотой 9,47 метров. Проектом также предусмотрена организация открытой парковки. Напомним, в границах улиц 8 марта, Большакова, Шейнкмана и парка Зеленая роща планируют провести реконструкцию с обустройством парка.

Диана Сунагатуллина

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