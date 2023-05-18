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На Кубани ипотечный портфель превысил 500 миллиардов рублей

В Краснодарском крае ипотечный портфель жителей региона на начало апреля 2023 года составил 534 млрд руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

По данным пресс-службы, это более чем на треть (+36%) превышает сумму обязательств жителей края по ипотеке по сравнению с годом ранее. На 1 апреля 2023 года доля ипотеки в розничном портфеле Кубани увеличилась на 6 процентных пунктов — до 49,2%. При этом в целом по России и по ЮФО темпы прироста оказались существенно ниже: +16% и +26% соответственно.

Как рассказал «Ъ-Кубань» заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, в первом квартале текущего года на ипотечном рынке региона тенденция менее выражена после рекордных выдач ИЖК в конце 2022 года. Если же сравнивать с динамикой января—марта 2022 года, то прирост в аналогичном периоде 2023 значительно выше: выдано в 1,5 раза больше кредитов.

«Основное влияние продолжают оказывать ипотечные программы с господдержкой. В январе—марте текущего года в крае пользовались спросом как льготная, так и семейная ипотека, а также программа для IT-специалистов»,— прокомментировал господин Гостев.

По оценкам эксперта, потребительское кредитование в регионе в марте 2023 года демонстрировало заметное ускорение. Темп прироста превышал показатели как по ЮФО, так и по России в целом. Сумма обязательств достигла 550 млрд руб. Это произошло из-за постепенного восстановления на Кубани потребительской активности в начале весны, а также некоторого смягчения отдельных условий кредитования банками в конце первого квартала. Произошло снижение процентных ставок по некоторым программам, увеличилась максимальная сумма кредита.

При этом тяга кубанцев к сбережению не ослабевает и в начале 2023 года. Годовой прирост остатков на вкладах и текущих счетах ускорился в марте до 13,8%. Такого не было с 2016 года. По России и ЮФО аналогичные показатели составили +10,8%, +16,1% соответственно. Депозитный портфель превысил 1 трлн 23 млрд руб. В рублях было номинировано около 93% средств на начало апреля 2023 года.

Андрей Пугачев

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