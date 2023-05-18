Омский суд приговорил к 19 годам колонии педофила, жертвами которого стали шесть детей

В Калачинске (Омская область) завершился судебный процесс над 59-летним мужчиной, который обвинялся в развратных действиях в отношении малолетних детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Омской области Лариса Болдинова, добавив, что жертвами педофила стали шесть детей в возрасте от 6 до 12 лет.

По данным следствия и суда, обвиняемый с июня 2020-го по март 2022 года, обещая сладости, приглашал к себе в гости детей своей бывшей сожительницы и знакомой, совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера. Один ребенок рассказал об этом своей бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы.

СКР возбудил уголовное дело. Рассмотрев его суд назначил обвиняемому 19 лет заключения в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Осужденный также выплатит потерпевшим около 500 тыс. руб. компенсации.

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Илья Николаев