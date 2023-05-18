Ректоры уральских вузов раскрыли свои зарплаты

Министерство просвещения РФ раскрыло среднемесячную заработную плату ректоров университетов Свердловской области в 2022 году, сообщает портал Е1.ru. Самый большой месячный заработок у ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова — 515 тыс. руб.

Яков Силин, возглавляющий УрГЭУ, получает около 456 тыс. руб., а ректор УрГЮУ Владимир Бублик — 404,6 тыс. руб. Александр Долгов, ректор УрГАХУ, зарабатывает 393 тыс. руб. в месяц, руководитель УГГУ Алексей Душин — 383 тыс. руб. Около 289 тыс. руб. в месяц получает ректор УГЛТУ Евгений Платонов.

Отметим, за последние несколько лет размер зарплат ректоров уральских вузов изменился не сильно. Так, в 2020 году Виктор Кокшаров получал в среднем 524 тыс. руб., а Владимир Бублик — 393 тыс. руб.

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