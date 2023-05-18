В Самаре снесут четыре старых дома в Рабочем городке

В исторической части Самаре снесут четырех старых дома, расположенных на улице Рабочий городок возле Иверского монастыря. Департамент управления имущества города приступил к поиску подрядчика.

По данным портала госуслуг, начальная сумма соглашения составляет 20,668 млн руб. Прием заявок от потенциальных исполнителей завершится 25 мая. Согласно условиям контракта, подрядчик должен снести четыре дома в течение 45 дней с момента заключения договора.

Речь идет о дореволюционных домах №№ 6, 7, 9 и 10 на ул. Рабочий городок.

Андрей Сазонов