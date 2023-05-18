В Ярославской области число раскрытых счетов-эскроу выросло в четыре раза

В первом квартале 2023 года в Ярославской области было раскрыто 1596 счетов-эскроу, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (568 раскрытых счетов). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый дом в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый дом в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

По данным департамента строительства Ярославской области, в первом квартале 2023 года в регионе было построено 149,1 тыс. кв.м. жилья в многоквартирных жилых домах, что на 67% больше, чем за первые 3 месяца 2022 года.

На кратный рост числа раскрытых счетов-эскроу, по мнению специалистов отрасли, оказало влияние распространение самой системы таких счетов. В 2022 году значительная часть домов была построена еще по договорам долевого участия.

На 1 апреля 2023 в Ярославской области было открыто 3519 счетов-эскроу на 12 млрд рублей, годом ранее на эту же дату было 4096 счетов-эскроу на сумму около 11,9 млрд.

Антон Голицын