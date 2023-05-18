Воронежский филиал «Цемроса» вложил 93 млн рублей в обновление техники

Филиал «Цемроса» (ранее — «Евроцемент») в Воронежской области купил тяжелую гидравлическую гусеничную машину SANY SY870H за 63 млн руб. для работ на добыче мергеля при разработке месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Мощность экскаватора превышает 500 лошадиных сил. Ранее в компанию также поступил бульдозер Shantui SD32 за 30 млн руб.

Закупка нового оборудования проводится в рамках инвестиционного проекта «Цемроса» по обновлению транспортных парков. В 2022 году в его рамках на заводы холдинга было закуплено 165 машин. В начале 2023 года липецкий завод «Цемроса» за 26 млн руб. приобрел бульдозер ДСТ-УРАЛ D-20 челябинского производства и капитально отремонтировал вилочный погрузчик.

«Цемрос» объединяет 16 цементных заводов в 13 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. В июне 2021 года Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», связанную с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще «Евроцемента») за 161 млрд руб. По собственным данным компании, доля «Цемроса» на цементном рынке России составляет порядка 30%.

Егор Ардашев

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