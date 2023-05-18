Врачи Удмуртии и Татарстана пересадили печень 44-летнему жителю Ижевска

Врачи Удмуртии и Татарстана спасли жизнь 44-летнему жителю Ижевска. Мужчина страдал от острой печеночной недостаточностью, а его состояние стремительно ухудшалось из-за синдрома холестаза, сообщает пресс-служба минздрава региона. Для пациента, нуждающегося в трансплантации печени, счет шел на дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Консилиум врачей Первой республиканской клинической больницы в Удмуртии направил документы мужчины в ближайший Центр трансплантологии в Казани. «Это очень сложная, высокотехнологичная многочасовая операция, когда пораженный орган полностью удаляется, и вместо него пересаживается донорский орган или его часть, взятая от родственников пациента. Мы направили документы казанским коллегам, и неожиданно поступил ответ, что у них сейчас есть подходящий по группе крови донорский орган»,— рассказал заведующий гастроэнтерологическим отделением 1 РКБ Алексей Бессонов.

Пациента за шесть часов доставили в Казань вертолетом санавиации в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов. В этот же врачи ему провели операцию по трансплантации.

В настоящее время мужчину выписали. Он находится в удовлетворительном состоянии и продолжает амбулаторное лечение.

«Операции по пересадке печени — достаточно редкие, ежегодно по всей России их делается не более 600, а в Удмуртии проживает около 20 пациентов, перенесших трансплантацию печени. Приоритет отдается детям и пациентам с аутоиммунные поражениями печени. При успешной операции она помогает продлить жизнь пациента на десятки лет»,— рассказал господин Бессонов.