Средний чек потребкредита в Свердловской области за год вырос на 52%

В Свердловской области в апреле 2023 года средний размер потребительского кредита составил 314,6 тыс. руб., что на 52% выше показателей аналогического периода прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Радикальный рост объясняется падением показателей в апреле 2022 года после объявления санкций в связи с началом спецоперации на Украине.

Относительно показателей марта 2023 года рост составил 1,5%. Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, такая динамика объясняется тем, что банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком «качественным» заемщикам, несмотря на сохраняющуюся консервативную политику.

В целом по России в апреле средний размер выданных потребительских кредитов составил рекордные 328,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% и на 102,5% за год. Показатели среднего чека потребкредита от 300 до 500 тыс. руб. свидетельствуют о высоком уровне кредитоспособности населения.

Диана Сунагатуллина

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