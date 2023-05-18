В Казани создадут первый орнитологический маршрут

В Казани планируется создать первый в Татарстане орнитологический маршрут. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

Маршрут пройдет по набережной озера Нижний Кабан. Его проложат для сохранения 20 видов пернатых, которые обитают на озере. Длина маршрута составит 1,5 км. Он будет состоять из пяти видовых точек, на одной из них уже установлен общественный бинокль для наблюдения за птицами.

Позже организаторы маршрута добавят аудиогиды с библиотекой звуков пения и аппараты для кормления птиц с полезным кормом.

"Ъ-Казань"