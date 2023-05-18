Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Башкирии намерены купить сувенирные часы за 2,9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» по итогам аукциона 19 мая выберет поставщика сувенирных изделий «для официальных и иных мероприятий», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,9 млн руб., его оплатит республиканский бюджет. Закупка находится на этапе работы комиссии.

Сувениры представляют собой 15 видов часов из нержавеющей стали (восемь мужских и семь женских) на ремешках из натуральной кожи различного цвета, в футлярах. Самый дорогой набор стоит 30,36 тыс. руб. — это женские часы диаметром 35-36 мм, инкрустированные по кругу 66 стразами, в верхней части циферблата должен быть изображен герб Башкирии. К часам полагается черный ремешок, имитирующий кожу крокодила. Футляр должен быть выполнен из дерева цвета «орех» и окрашен лаком.

Самые дешевые часы оцениваются в 4,39 тыс. руб. Это женские часы прямоугольной формы, инкрустированные 48 стразами, и ремешком, имитирующим кожу рептилии.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...