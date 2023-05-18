Власти Башкирии намерены купить сувенирные часы за 2,9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» по итогам аукциона 19 мая выберет поставщика сувенирных изделий «для официальных и иных мероприятий», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,9 млн руб., его оплатит республиканский бюджет. Закупка находится на этапе работы комиссии.

Сувениры представляют собой 15 видов часов из нержавеющей стали (восемь мужских и семь женских) на ремешках из натуральной кожи различного цвета, в футлярах. Самый дорогой набор стоит 30,36 тыс. руб. — это женские часы диаметром 35-36 мм, инкрустированные по кругу 66 стразами, в верхней части циферблата должен быть изображен герб Башкирии. К часам полагается черный ремешок, имитирующий кожу крокодила. Футляр должен быть выполнен из дерева цвета «орех» и окрашен лаком.

Самые дешевые часы оцениваются в 4,39 тыс. руб. Это женские часы прямоугольной формы, инкрустированные 48 стразами, и ремешком, имитирующим кожу рептилии.

Майя Иванова

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