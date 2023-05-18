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«"Сити" отомстил команде, которая в прошлом сезоне выбила его из ЛЧ»

Владимир Осипов — о финалистах Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сыграют «Интер» и «Манчестер Сити». Английский клуб в ответном полуфинальном матче обыграл мадридский «Реал» с крупным счетом 4:0. Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Molly Darlington , Reuters

Фото: Molly Darlington , Reuters

На родном стадионе звезды «Сити» начали настолько мощно, что порой казалось, парни Гвардиолы играют не с «Реалом», а с командой попроще. Голкипер «сливочных» Тибо Куртуа вытаскивал порой практически мертвые мячи, но мадридскому клубу это не помогло.

«Манчестер Сити» разнес «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

Бернарду Силва сначала забил на 23-й минуте, а затем на 37-й и по большому счету решил судьбу этого полуфинала. «Рикошет Бернанду Силва! 2:0! 2:0 на спине Бернарду Силвы, на трусах Бернарду Силвы, в заявке Бернарду Силвы. И Бернарду Силва!»,— восклицал комментатор.

Поклонники «сливочных» в этот момент, конечно, верили, что в перерыве невероятный Карло Анчелотти что-нибудь придумает. Не просто же так главный тренер «Реала» четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Кстати, эта встреча с «Сити» сделала его рекордсменом по количеству матчей в самом престижном клубном турнире континента. Это была его 191-я игра в ЛЧ.

Но опыт не помог футбольному Папе Карло. Во втором тайме «Сити» забил третий гол, и на это даже комментатор Константин Генич отреагировал уже без эмоций: «Подача, рикошет, 3:0. Вот еще автогола, конечно, не хватало. Все обнимают Аканджи, но, по-моему, забил все-таки в свои ворота Эдер Милитан».

В концовке «Сити», можно сказать, унизил «Реал», забив четвертый мяч, и точно отомстил команде, которая в прошлом сезоне выбила английский клуб из Лиги чемпионов.

Впрочем, назвать неожиданным результат матча точно нельзя. «Манчестер» был безоговорочным фаворитом полуфинала и этой победой лишь подтвердил букмекерские расклады.

Футбольный эксперт Олег Корнаухов уверен, что счет мог быть и крупнее: «"Сити" действительно разрывает во всех направлениях: и в стандартах, и в позиционной атаке, и в переходных фазах не дает, прессингует, тут же отбирает мячи, создает моменты. Только благодаря Куртуа счет не был разгромным в первом тайме. А так было бы все намного раньше и все намного грустнее для "Реала"».

Естественно, с такой игрой «Манчестер Сити» автоматически становится фаворитом и финального матча.

Хотя футбольный эксперт Игорь Шалимов считает, что даже у столь невероятной команды могут возникнуть проблемы с нынешним «Интером»: «Этот "Интер" очень сложный соперник для "Сити", на мой взгляд. То есть они организованы, они могут организовать такую вязкую оборону, где "Сити" может завязнуть».

Но пока это все только предположения — как будет на самом деле, мы узнаем лишь 10 июня. Именно в этот день на Олимпийском стадионе в Стамбуле должен пройти финал Лиги чемпионов.

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