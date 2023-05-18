Кубанский застройщик намерен инвестировать 2,8 млрд рублей в логистику Татарстана

Компания «Ромекс» провела трехсторонние переговоры в Казани о строительстве нового логистического комплекса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко

Фото: пресс-служба Ромекс Кубань Президент ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко

Фото: пресс-служба Ромекс Кубань

В переговорах участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов, руководители ГК «Ромекс» и ГК «Деловые Линии». Новый терминал планируется построить при поддержке правительства республики, он разместится на участке площадью 15 га в границах индустриального парка «Тура 2.0». Общая площадь комплекса составит не менее 40 тыс. кв. м.

В ходе встречи глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что «Республика активно использует все имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций. «Работа с инвесторами является для нас регулярной и системной. Группа компаний «Ромекс» имеет опыт строительства оптово-распределительных центров в Татарстане. В нынешних условиях создание логистических комплексов является оправданным и экономически обоснованным. Что касается развития логистики и грузоперевозок, то это направление является для Татарстана одним из приоритетных. Со своей стороны, мы заинтересованы в дальнейшем тесном сотрудничестве – и по уже реализуемым проектам, и новым идеям», - отметил Рустам Минниханов.

Президент ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко, отметил, что группа ставит для себя жесткие сроки. «В наших интересах реализовать складской комплекс по всем существующим стандартам, подтвердив тем самым свои намерения продолжать партнерство и с «Деловыми Линиями», и с регионом. Благодаря всесторонней поддержке Правительства Республики Татарстан, мы продолжаем развивать наше сотрудничество, и это будет уже шестой объект на территории субъекта федерации. Инвестируя в строительство 2,8 млрд рублей, мы намерены передать объект партнерам уже через 14 месяцев», – прокомментировал Алексей Прокопенко.

Фото: пресс-служба Ромекс Кубань

По словам генерального директора «Деловых Линий» Фарида Мадани, новый комплекс формата build-to-suit будет отвечать запросам компании. «Благодаря поддержке правительства Татарстана, проект позволит не только оптимизировать логистику в регионе, но и разгрузит другие наши терминалы, а также создаст новые рабочие места в Республике. С учетом высокой динамики развития электронной торговли появление комплекса станет дополнительной «точкой роста» торгового грузооборота», - подчеркнул Фарид Мадани.

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