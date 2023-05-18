ЗакС принял постановление об обращении к министру обороны Шойгу

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли постановление об обращении к министру обороны Сергею Шойгу. Они попросили его расширить систему воинских званий в военкоматах, передает корреспондент «Ъ-СПб»,

На заседании 18 мая депутаты решили переписать письмо, однако оставили то же предложение. По их словам, во время мобилизации к ним поступали жалобы о плохой работе военкоматов. В письме Шойгу предлагается заменить гражданских районных военных комиссаров на комиссаров с воинскими должностями.

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