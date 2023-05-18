Приговор экс-первому зампрокурору Башкирии Олегу Горбунову могут огласить 30 мая

30 мая судья Бабушкинского районного суда Москвы Евгения Бабинова огласит приговор или иной судебный акт по так называемому «прокурорскому» делу, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», гособвинитель попросил приговорить бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова к 19 годам и выплате 80 млн руб. штрафа, экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина — к 18 годам и 80 млн руб. штрафа, экс-заместителя начальника по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью—начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ прокуратуры республики Артура Шаретдинова — к 9 годам и 24 млн руб. штрафа, адвоката Рашида Сафеева — к 9 годам и 15 млн руб. штрафа.

Предпринимателю Феиму Мухитову и предпринимателю-юристу, бывшему депутату горсовета Уфы Вадиму Рамазанову гособвинитель попросил назначить 5 и 7 лет условно и по 40 млн руб. штрафа.

В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в получении взятки (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Венера Хисамова

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