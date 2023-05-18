Родственникам погибших в аварии на трассе Уфа-Оренбург выплатят около 2 млн рублей

Родственники погибших в автомобильной аварии на 34 км трассы Уфа – Оренбург отсудили в качестве компенсации морального вреда около 1,8 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2018 года 32-летний уфимец Руслан Шайдуллин, двигаясь за рулем грузового фургона ГАЗ в направлении Уфы, въехал в остановившуюся на светофоре Lada Largus под управлением Дмитрия Абрамова. Пассажиры легкового автомобиля: 60-летняя жительница Стерлибашевского района, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина из Федоровского района погибли на месте. 23-летняя уфимка Лилия Ахметзянова получила тяжкий вред здоровью. Водитель грузовика был госпитализирован. Сообщалось, что за год он 18 раз привлекался к административной ответственности.

В 2019 году Кармаскалинский межрайонный суд признал Руслана Шайдуллина виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил три года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года. Также с подсудимого было взыскано в пользу одного из потерпевших 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Руслан Шайдуллин вину признал, в ходе следствия выплатил родственникам двух погибших в аварии 25 тыс. руб. и 80 тыс. руб. морального ущерба, а Лилии Ахметзяновой — 200 тыс. руб. Потерпевшие заявили в суде, что считают выплаты достаточными и просили назначить виновнику условное наказание.

Позже Верховный суд Башкирии смягчил наказание до двух лет и девяти месяцев в колонии-поселении.

В прошлом году потерпевшие подали в Ленинский райсуд Уфы и Стерлибашевский межрайонный суд иски о возмещении морального вреда к ГУП «Башавтотранс» и ООО «Автотранссервис», которому принадлежал автомобиль Lada Largus. Как следует из судебных документов, «Автотранссервис» является перевозчиком по маршруту «Федоровка – Уфа», имеет свидетельства и карты маршрутов, выданные министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Между компанией и «Башавтотрансом» был заключен договор на оказание посреднических услуг по перевозке пассажиров.

В материалах дела сообщается, что «Автотранссервис» обязался заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности, однако на момент ДТП автомобиль перевозчика не был застрахован.

Суды пришли к выводу, что перевозчик несет гражданско-правовую ответственность за причиненный вред независимо от вины. В пользу Лилии Ахметзяновой взыскано 600 тыс. руб. с «Автотранссервис» и 1,2 млн руб. с «Башавтотранса» в пользу четырех родственников погибших. Одно из решений обжалуется в Верховном суде Башкирии.

Влада Шипилова

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