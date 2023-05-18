Архитектурная подсветка к 300-летию Перми может появиться на еще двух домах

Администрация Перми внесла на рассмотрение гордумы проект изменений в перечень зданий, в отношении которых планируется устройство архитектурной подсветки. Как следует из документа, в перечень предлагается добавить два здания: 18-этажный жилой дом «Соло» по ул. Осинской, 13, и ЖК «Гвардейский» по ул. Татьяны Барамзиной, 54. Установка подсветки на первом объекте оценена в 41,5 млн руб., на ЖК — в 19,8 млн руб. Однако в проекте поправок указано, что выделение дополнительных средств не потребуется, так как работы на этих домах будут осуществляться за счет перераспределения финансирования в пределах ранее выделенных лимитов городского лимитов бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой дом «Соло» по ул. Осинской, 13

Фото: Google Карты Жилой дом «Соло» по ул. Осинской, 13

Фото: Google Карты

Архитектурная подсветка зданий в центре города — один из проектов по благоустройству Перми к 300-летнему юбилею. В общей сложности планируется установить подсветку на 85 объектах. В 2021–2022 годах на эти цели были направлено 540,3 млн руб., в этом году запланировано финансирование в объеме 739,4 млн руб.