«Ночь музеев», «Идеальный муж» и StandUp Show

В предстоящие выходные 20 и 21 мая в столице Удмуртии пройдет форум для дизайнеров и архитекторов, а на сценах различных площадок покажут ироническую комедию «Идеальный муж», моноспектакль о жизни Эдит Пиаф и классические пьесы. Гостей города ждет StandUp, кулинарные и гончарные мастер-классы, а также шоу световых картин в сопровождении саксофона. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие пройдут мастер-классы?

21 мая, в воскресенье, кулинарная студия «Концепт» приглашает на детский мастер-класс (6+). Гостей научат готовить гамбургер с картофелем фри, куриные палочки с соусом и банан в шоколаде. Начало в 14:00, стоимость — 1,5 тыс. руб.

21 мая, в воскресенье, гончарная школа «Колокол» приглашает на занятия по авторской керамике. Для гостей в 10:30 пройдет мастер-класс по созданию кружки в виде животного, в 11:00 — тарелки с росписью, в 13:30 — домика подсвечника, в 17:00 — монстеры. Стоимость занятий начинается от 1 тыс. руб., необходима запись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Государственного русского драматического театра Фото: пресс-служба Государственного русского драматического театра

Какие покажут спектакли?

Государственный русский драматический театр Удмуртии в субботу, 20 мая, в 11:00 представит спектакль «Давай поедем в Уналашку» (6+). История расскажет о мальчике Марке, который живет с мамой, бабушкой и папой, а вот дедушки нет. Бабушка говорит, что его и вовсе никогда не было, и даже мама ничего не знает о своем отце. Кто же этот таинственный дедушка? А вдруг это тот, кто сфотографировал бабушку во время Московской Олимпиады и чье отражение случайно попало в объектив фотоаппарата? В наличие осталось несколько свободных билетов стоимостью 500 руб.

Позднее, в 18:30, Театр юного зрителя покажет моноспектакль о жизни Эдит Пиаф (12+). Спектакль проведет гостей сквозь непростую, но очень яркую судьбу одной из самых известных и талантливых женщин. Историю о любви и преодолении в танце расскажет автор и исполнитель Евгения Талецкая. Стоимость билетов начинается от 500 руб.

На сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии в субботу, 20 мая, в 18:30 состоится показ спектакля «Идеальный муж» (16+). Ироническая комедия расскажет о приспевающем политике сэре Роберте Чилтерне и его супруге, воплощении добродетели леди Чилтерн. Однако оказывается, что даже в таком идеальном семействе есть свои «скелеты в шкафу». Стоимость билетов — от 500 руб.

20 мая в 18:00 театр-студия «Птица» представит спектакль «Как Зоя гусей пасла» (16+). История расскажет о девочке, которая убегала от гусей-лебедей и нашла убежище в библиотеке. Она присела почитать книжечек, гуси-лебеди покружили и улетели, девочка подняла голову, а ей уже хорошо за сорок. Стоимость билетов начинается от 400 руб.

Государственный театр оперы и балета 21 мая, в воскресенье, в 18:00 приглашает на постановку «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (12+). В легенде о Китеже реальные события эпохи татаро-монгольского владычества приобрели фантастическую окраску: град был спасен от разорения татарами Божьим промыслом. В постановке, освободившись от точной временной привязки к русскому средневековью, опера получает большую свободу трактовки образов. Стоимость билетов начинается от 400 руб.

Кого послушать и какие лекции пройдут?

С 17 по 21 мая в Ижевске проходит форум «Дизайнеры и архитекторы» (18+), где ждут производителей мебели, творцов строителей, поставщиков, дизайнеров и архитекторов. Основной площадкой станет кинотеатр «Россия». Гостей ждет трехдневная дизайн-практика: семь команд под руководством наставников создадут концепты дизайнерских решений под планировки застройщика Удмуртии, а также выступление 22 именитых спикеров, 34 лекции и ряд круглых столов на актуальные тематики. Для участия необходима регистрация.

В субботу, 20 мая, Удмуртская государственная филармония в 14:00 представит программу «Классика и современность» (0+). Зритель станет свидетелем борьбы отважных рыцарей за справедливость со времен средневековой Франции до наших дней. Стоимость билетов — от 300 руб.

20 мая в 19:00 в доме культуры «Металлург» в столице Удмуртии пройдет StandUp Show «ТНТ» (18+). На сцене с шутками выступят Валентин Сидоров, Филипп Воронин, Тимур Джанкезов, Алексей Стахович и Сергей Зорик. Стоимость билета на мероприятие начинается от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Парки Ижевска» Фото: пресс-служба «Парки Ижевска»

Куда сходить с детьми?

В субботу, 20 мая, с 11:00 до 13:00 в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске состоится Всероссийский «Фестиваль игры 4D» (0+). Гостей ждут подвижные игры для всех возрастов, в том числе удмуртские народные, а также мастер-класс по изготовлению национальных игрушек, фотозона и мастер-класс по изготовлению атрибутов для фото.

21 мая, в воскресенье, на малой сцене в парке Горького в 14:00 начнется развлекательная программа для детей «Пираты в гостях у ребят» (0+). Позднее, в 17:30, в фан-зоне парка пройдет тренировка на открытом воздухе «ZUMBA для детей» (0+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба музея искусств Удмуртии Фото: пресс-служба музея искусств Удмуртии

Куда сходить на «Ночь музеев»?

20 мая в Удмуртии пройдет акция «Ночь музеев» (0+). В эту субботу учреждения продлят свои часы работы и, помимо привычных экскурсий и постоянных экспозиций, будут ждать гостей на концерты, театральные представления, мастер-классы, конкурсы и разнообразные активности.

Так, в Национальном музее Удмуртии в 19:00 и 20:30 пройдет экскурсия «Посторонним вход разрешен» (16+), которая откроет всем желающим двери в фондохранилище музея. Среди них – уникальные коллекции исторических, археологических и этнографических памятников, памятные фотографии и письменные источники. Стоимость билета — 500 руб. Кроме того, в 19:00 музей приглашает гостей в путешествие по вечернему Ижевску (12+). Специальный экскурсионный автобус пройдет по красивым историческим улицам города. Участники экскурсии узнают, какой была столица Удмуртии в прошлом и как изменилась в наши дни. Стоимость — 500 руб.

В Республиканском музее изобразительных искусств с 18:00 для посетителей будут работать музыкальные экскурсии, свободные мастерские и мастер-классы. В их числе занятие по созданию картины акрилом на холсте «Мгновения лета» (12+). Мастер-класс начнется в 20:00, стоимость — 700 руб. Изюминкой «Ночи музеев» в музее станет шоу световых картин «СВЕТLO» в сопровождении саксофона Алины Саксовой (0+). Мероприятие начнется в 23:40.

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» 20 мая с 10:00 до 20:00 проведет мастер-классы по росписи текстиля. Здесь же гостей научат играть в исконно русскую народную игру – лапту. Мастер-класс начнется в 12:00. Гостей музея в 19:00 также ждет вечерка с фольклорным ансамблем «Подборенка» (0+), а для взрослых посетителей в 21:00 пройдет интерактивная лекция с дегустацией «Путь зерна: гастрономические метаморфозы» (18+).

Мемориальный музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске готовит экскурсионную программу по дому великого композитора от удмуртского художника-реставратора Игоря Конькова (0+). Гости смогут занять себя на интересных мастер-классах, играх и квестах. Завершится программа световым шоу от творческой группы «Life&fair» (0+).

Подготовила Софья Лямина